تعليم الوفاق تعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة سير الامتحانات في ظل الظروف الراهنة

عقد وزير التعليم المفوض بحومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اجتماعاً طارئاً مع اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة التعليم على صفحتها بموقع فيسبوك، أن الاجتماع جاء لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العملية الامتحانية لطلبة الشهادات العامة ببعض المواقع نتيجة للاشتباكات المسلحة الدائرة جنوب العاصمة.

كما شمل اللقاء، مناقشة السبل الكفيلة بضمان سيرها في ظروف تربوية وآمنة.

الجدير بالذكر، أن مناطق جنوب شرق طرابلس وطريق المطار شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة صباح اليوم الثلاثاء.

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