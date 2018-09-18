العبار يتفقد توسعة شارع جمال عبد الناصر

قام عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار بزيارة تفقدية برفقة عدد من المسؤولين في البلدية، وذلك لدراسة توسعة شارع جمال عبد الناصر.

وأوضحت ببلدية بنغازي عبر صفحتها في فيسبوك، أن الزيارة تمت في الجزء المحصور بين مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال الى جزيرة دوران الدائري الثالث (جامعة العرب الطبية) وصولاً إلى مفترق شارع المعهد الصحي بمنطقة أرض بلعون في الاتجاهين .

وتمت معاينة هذا المسار الذي يعد شرياناً رئيساً بالمدينة ويشهد كثافة مرورية عالية خلال معظم ساعات اليوم، حيث يضم على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات، بالإضافة إلى المناطق السكنية، مؤكدة أنه من شأن أعمال التوسعة المزمع تنفيذها أن تحقق الانسيابية في الحركة المرورية.

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