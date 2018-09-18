المشري يلتقي السفير الروسي في تونس ويصرح: تصريحات حفتر بشأن الانتخابات وطرابلس سلبية

ليبيا – ناقش رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الإثنين مع السفير الروسي لدى ليبيا ايفان مولوتكوف تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

المشري أوضح بحسب مكتبه الإعلامي الأثر السلبي الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا بشكل غير شرعي على الوضع الاقتصادي في البلاد،مشددا على ضرورة حصر التعامل عبر المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الإتفاق السياسي.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى التصريحات التي وصفها بـ”السلبية” للمشير خليفة حفتر التي إعتبر بأن الاخير هدد فيها بعدم الإعتراف بأي نتائج إنتخابية قادمة وعزمه إجهاضها عسكرياً ، مبيناً بأن القائد العام للجيش هدد بالهجوم على العاصمة طرابلس ورفض مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة على حد قوله.

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