«النهر الصناعي بالوسطى» يستقبل أعيان منطقة جارف لمناقشة مشكلة نقص المياه

استقبل المهندس مصطفي محمد عبدالجليل رئيس لجنة الادارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، عدد من أعيان منطقة جارف.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، على فيس بوك، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلة نقص المياه بالأودية الغربية جارف، والغربيات، وذلك لوضع الحلول المناسبة لها.

كما شارك في الاجتماع؛ المهندس رمضان الفليدني، مدير موقع سرت بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، و المهندس علي حافظ، مراقب التشغيل والصيانة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، والمهندس فوزي أبوشعالة، مدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطي.

