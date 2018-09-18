المشري: تهديدات حفتر بإفشال الانتخابات والهجوم على طرابلس “سلبية “

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تصريحات قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بعدم الاعتراف بأي نتائج انتخابية قادمة، وعزمه على إجهاضها عسكريا بـ”السلبية”.

وأشار المشري خلال لقائه، الأحد، بالسفير الروسي لدى ليبيا السيد “إيفان مولوتكوف” إلى تهديدات حفتر بالهجوم على طرابلس، ورفضه لمشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة.

وأوضح المشري للسفير الروسي الأثر السلبي الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا بشكل غير شرعي على الوضع الاقتصادي في البلاد، مشددا على ضرورة حصر التعامل عبر المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، ومبينا دور تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في تخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطن.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد اتهم، السبت، في حواره مع عمداء بلديات الغربية أطرافا بإشعال الحرب في العاصمة، وإسقاط حكومة الوفاق بكل الوسائل والطرق.

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