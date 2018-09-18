اللواء السابع: تصدّينا لهجوم مُباغت

أعلن اللواءُ السابعُ مشاة مساء الإثنين، عن صدِّ هجومٍ مسلّحٍ على مواقعه في طرابلس، مؤكّدا التزامَه باتفاقِ وقف إطلاق النار.

وأشار المكتبُ الإعلاميُّ للواء في بيان له إلى أن أنّ عناصرَ متحصِّنةً بالأحياء السكنية في طرابلس حاولت مباغتةَ قواتِه في مختلف المحاور، لكنّ عناصرَ اللواءِ قامت على الفور بالتعامل مع هؤلاء المسلّحين وفق الخطط العسكرية المُحكَمة مؤكدا التزامَه بالهدنة.

ودعا الواء السابع في إيجازه العسكري الشبابَ المُنضمّين للتشكيلات المسلّحة بطرابلس إلى العودة لبيوتهم وعدمِ المشاركةِ مع المارقين في هذه الخروقات حسب وصفه.

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