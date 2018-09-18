تدشين البوابة الإلكترونية جنوب غرب بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

دشنت الإدارة العامة للبوابات الإلكترونية والتمركزات الأمنية، بالتعاون مع المجلس المحلي النواقية، البوابة الإلكترونية الواقعة جنوب غرب مدينة بنغازي.

وتعتبر هذه البوابة الثامنة الموزعة على مداخل وخارج مدينة بنغازي وتُشكل طوقاً متكاملاً لتوفير أفضل مستوى من الحماية للمدينة.

و ستُساهم هذه البوابات التي تعتمد على التطورات التقنية بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل مدينة بنغازي، وعند مرور المركبات عبر هذه البوابات، تقوم التقنيات التي تحتوي عليها بإجراء مسح يكشف عن السيارات المُفخخة وإيقافها باستخدام حواجز الهيدروكلوريكيا لتمنع دخولها إلى المدينة.

وحضر التدشين مدير الإدارة العامة للبوابات الإلكترونية والتمركزات الأمنية، عميد إدريس الريشي، ورئيس قسم المرور والتراخيص عقيد حسن الشلماني، وأهالي منطقة النواقية.

يشار إلى أن هذه البوابات الأمنية موصولة بمنظومة الأمن التي تحتوي على قوائم بأسماء الأفراد المطلوبين من الإرهابيين وأصحاب القضايا الجنائية ، كما ترتبط بالغرفة الرئيسية لكاميرات المراقبة.

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