توسعة شارع “جمال عبدالناصر” في بنغازي

أخبار ليبيا 24- خاص

تشهد مدينة بنغازي اختناقات مرورية في الشارع العام، وذلك نظراً لازدياد الكثافة السكانية، وعدم اهتمام الدولة بتطوير وتوسعة الطرق العامة منذ ثمانينيات القرن الماضي .

وتعمل بلدية بنغازي هذه الفترة بالتعاون مع مكتب المشروعات التابع لقطاع الإسكان والمرافق، على دراسة توسعة شارع جمال عبدالناصر.

ووفقا للمكتب الإعلامي للبلدية، فإن التوسعة تشمل الجزء المحصور بين مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال، إلى جزيرة دوران الدائري الثالث “مجمع الكليات الطبية”، وصولاً إلى مفترق شارع المعهد الصحى بمنطقة أرض بلعون من الاتجاهين.

وأشار المكتب الإعلامي أنه تمت معاينة المسار، الذي يعد شرياناً رئيساً في المدينة، حيث يشهد كثافة مرورية عالية خلال معظم ساعات اليوم، ويضم المسار على جانبيه العديد من المرافق والمؤسسات، إضافة إلى المناطق السكنية.

ولفت المكتب الإعلامي أنه من شأن أعمال التوسعة المزمع تنفيذها أن تحقق الانسيابية في الحركة المرورية.

وقامت لجنة الإزالة في بلدية بنغازي، ومكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق، وإدارة المتابعة وضمان الجودة في البلدية، وجهاز الحرس البلدي، بأعمال إزالة العوائق في مشروع فتح مسار ورصف امتداد شارع الكويت، في حى على ابن أبى طالب” السيرتي”، وتنفيذ أعمال إزالة وهدم العوائق وأعمال بناء أسوار بديلة للمواطنين الواقعة مبانيهم داخل المسار .

يشار بأن هذه الأعمال ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة وفق قرار رئيس مجلس النواب.

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