شركة البريقة تناقش الصعوبات التي تحول دون تزويد المنطقة الجنوبية بالمحروقات

ليبيا – اجتمعت لجنة إدارة الشركة أمس الأثنين مع مسؤولي شركات التوزيع كافة الشرارة، والراحلة، وليبيا نفط والطرق السريعة في إطار مساعي شركة البريقة الدائمة لتوفير المحروقات للمواطن ولضمان انسيابها الى وجهتها النهائية.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للشركة العديد من المحاور المهمة منها مستجدات إعادة نظر الشركات في تقييم محطاتها وفق شروط لائحة اجراءات انشاء محطات توزيع الوقود المحالة لطرفهم للحد من ظاهرة التهريب وكذلك مناقشة سبل انسياب المحروقات للمحطات والمواطنين بشكل مستمر والحيلولة دون حدوث مختنقات لا مبرر لها.

وتم مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تزويد منطقة الجنوب الليبي بالمحروقات والتي ترجع الى أسباب أمنية ولوجيستية ومحاولة تذليل هذه الصعاب لإيصال المحروقات لاهالي المنطقة.



كما إتفق الحضور على إستمرار التنسيق بين كافة الأطراف وعلي مستوي جميع الأصعدة من منطلق المسؤولية التضامنية من أجل إيصال المحروقات للمواطن والحيلولة دون استغلال هذه السلع الإستراتيجية في التهريب والتعامل بها بطرق غير شرعية.

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