انطلاق المرحلة الثانية من الحملات المرورية في بنغازي

عقد أمس الاثنين بقسم المرور والتراخيص بنغازي الجمع الصباحي لجميع منتسبي قسم المرور والتراخيص ببنغازي بحضور مدير أمن بنغازي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي وبحضور المعاونين بمديرية أمن بنغازي.

وبحسب صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي ، تم تعزيز انطلاق قوة ضبط الشارع العام والتي بدأت من خلال توفير امكانية الدفع المتاحة لإجراءات تسجيل المركبات، وإقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة.

وستكون المرحلة الثانية للحملات المرورية بالتنسيق مع العديد من الأقسام بالمديرية والإدارة العامة للبحث الجنائي بإقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة بالمناطق التى تشهد كثافات مرورية ، إضافة إلى توجيه قوافل متحركة تجوب الشوارع والأحياء لضبط الشارع العام والأكثر إحتياجاً لتلبية إحتياجات المواطنين.

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