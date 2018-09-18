داخلية الوفاق: الإشتباكات بمنطقتي طريق المطار ومشروع الهضبة حنوب طرابلس مستمرة

ليبيا – أكد وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور اليوم الثلاثاء استمرار الاشتباكات في محيط طريق المطار ومشروع الهضبة وجزيرة الفحم .

العميد عاشور أوضح في تصريح لقناة ليبيا تابعته المرصد عن إصابة الشبكة العامة للكهرباء بأضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات الدائرة، مبيناً بأن الاشتباكات أسفرت عن حدوث انقطاع تام بالتيار الكهربائي، من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية .

وفي رده عن حقيقة وجود خسائر بشرية خلال الاشتباكات الدائرة قال :” لم ترِدنا حتى هذه اللحظة أي معلومات تفيد بوقوع أي خسائر بشرية”.

هذا وقد أكد مصدر أمني في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء خرق كل من قوة الردع المشتركة أبو سليم التابعة لداخلية الوفاق ولواء الصمود الهدنة منذ صباح اليوم في منطقتي طريق المطار ومشروع الهضبة جنوب طرابلس.

المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد في تصريح خاص للمرصد بأن الاشتباكات العنيفة حدثت بعد مناوشات بسيطة بالقرب من معسكر حمزة وخزانات شركة البريقة قبل أن تلتحق باقي وحدات القوتين وتتسع رقعة الاشتباكات في المنطقة .

وتزامناً مع الاشتباكات العنيفة بين الطرفين أعلنت شركة الكهرباء إصابة دائرتي الهضبة الجنوب ( 1-2 ) مما أدى إلى خروج معظم محطات التوليد وانقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية والجنوبية ، مبينةً بأنها تعمل على بناء الشبكة الكهربائية من جديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية