أكدت الشركة العامة للكهرباء، عودة التيار الكهربائي تدريجياً لأغلب المدن بالمناطق الغربية.

وبينت الشركة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن العمل جارٍ على إعادة بناء الشبكة بالمنطقة الجنوبية.

كما توقعت الشركة الإنتهاء منها في الساعات القادمة في الظروف الطبيعية ودون حدوث ما يعيق ذلك رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تمر بها الشبكة في الوقت الراهن.

الجدير بالذكر، أن الشبكة الكهربائية تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات الدائرة صباح اليوم، حيث أسفرت هذه الاشتباكات عن حدوث انقطاع تام بالتيار الكهربائي، من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية .

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