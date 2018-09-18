شركة الكهرباء تعلن عودة التيار الكهربائي تدريجياً لأغلب المدن بالمنطقة الغربية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عودة التيار الكهربائي تدريجياً لأغلب المدن بالمناطق الغربية، مبينةً بأن العمل جاري على إعادة بناء الشبكة بالمنطقة الجنوبية .

شركة الكهرباء توقعت بحسب مكتبها الاعلامي الإنتهاء من بناء الشبكة في الساعات القادمة في الظروف الطبيعية ودون حدوث ما يعيق ذلك رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تمر بها الشبكة في الوقت الحالي.

يشار إلى أن شركة الكهرباء قد أعلنت منذ ساعات إصابة دائرتي الهضبة الجنوب ( 1-2 ) مما أدى إلى خروج معظم محطات التوليد وانقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية والجنوبية ، مبينةً بأنها تعمل على بناء الشبكة الكهربائية من جديد.

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