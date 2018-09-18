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محاولات لإنقاذ كهرباء طرابلس 

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكّدت الشركة العامة للكهرباء أنّها تعمل على إيجاد حل للأزمة التي تواجهها طرابلس، نتيجة خروج وحدات المنطقة الجنوبية والغربية عن الخدمة، عقب إصابة دائرتي الهضبة الجنوب (1-2)، جراء الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس صباح اليوم.

وأشارت العامّة للكهرباء في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إلى أنّ فرق الصيانة تعمل على تغذية طرابلس بالكهرباء من محطتي الخمس ومصراتة.

ويُشار إلى أن محطتي الهضبة الجنوب قد خرجتا حديثاً من الصيانة، بعد تعرضهما للإصابة جراء الاشتباكات التي دارت في طرابلس قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الزاوية.

وحول الوضع العام للشبكة، ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن دائرتي الجنوب والشرق ما زالتا خارج الخدمة منذ تعرضهما للإصابة، خلال القتال الذي دار في طرابلس منذ أسبوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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