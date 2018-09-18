غرفة عمليات العاصمة تناشد أهالي طرابلس بالحذر

ناشدت غرفة عمليات العاصمة جميع المواطنين من سكان طريق المطار مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس القريبين من مواقع الاشتباكات أخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم.

وأهابت الغرفة بالجميع، ضرورة الابتعاد عن الأبواب والنوافذ، وعدم الصعود لأسطح المباني حتى لا يكونوا هدفا للجماعات المسلحة، مناشدة أيضا المواطنين القاصدين هده المناطق توخي اليقظة والانتباه.

وكانت ، اشتباكات مسلحة قد اندلعت صباح اليوم الثلاثاء في عدد من شوارع العاصمة طرابلس منها الخلاطات وخلة الفرجان ومشروع الهضبة.

وأوضحت مصادر صحافية محلية، أنه تم رصد تصاعد دخان بالقرب من معسكر حمزة، ودوي إطلاق نار كثيف.

من جهتها أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنه نتيجة للاشتباكات المسلحة تم إصابة دائرتي الهضبة الجنوب ( 1-2 ) أدى إلى خروج معظم محطات التوليد وانقطاع الكهرباء من طرابلس إلى راس اجدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه جاري العمل على بناء الشبكة الكهربائية من جديد.

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