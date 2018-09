الهلال الأحمر يتابع الحالة الصحية لنزلاء الهجرة غير الشرعية بالساحل الأخضر

المتوسط:

قام فريق طبي تابع للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة، بزيارة تفقدية لمركز الهجرة غير النظامية فرع الساحل الأخضر «طلميثة» للإطلاع على حالة النزلاء الصحية.

وأضاف الحساب الرسمي للهلال الأحمر الليبي، أنه خلال الزيارة تم إجراء مجموعة من التحاليل الطبية وكشف طبي كامل من أشعة فوق الصوتية، وكشف عن السكر والضغط وعن عدد من الأمراض كما تم توفير الأدوية للمرضى وتوفير مواد تنظيف ومواد شخصية للنزلاء وأواني طهي للمركز وجائت هذه الزيارة ضمن الزيارات الدورية للفريق الطبي بالفرع داخل المركز.

