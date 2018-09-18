حسني بي : الإصلاحات مطلوبة وستحسن القوة الشرائية وتوفر السيولة

قال رجل الأعمال حسني بي الثلاثاء، إن الإصلاحات الاقتصادية مطلوبة الآن، وإقرارها أفضل من حالة الجمود التي أفقرت الشعب.

وأضاف بي في تصريح للرائد أنه بعد إقرار الإصلاحات سنرى تحسنا في القوة الشرائية، وتحسنا لقيمة الدولار، وتوفير السيولة، مشددا على ضرورة استبدال الدعم نقدا بدلا من سرقة مخصصات الشعب، وتهريب الوقود والسلع خارج البلاد.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وقعوا، الأربعاء، على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل قرارا بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، وأن يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم في أجل أقصاه أسبوع.

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