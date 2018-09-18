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هكذا علق الجويلي على تجدد الاشتباكات بطرابلس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف آمر القوة المشتركة لفض النزاع بطرابلس أسامة الجويلي، الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بأنها “خرق خطير” لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجويلي في تصريحات صحافية، إنه يجب على جميع الأطراف مراجعة حساباتها، مشيرا إلى أن القوة الجديدة المكلفة من الرئاسي لم تبدأ عملها بعد.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر الأيام الماضية قرار بتشكيل قوة مشتركة لفض النزاع وبسط الأمن، تتكون من ثلاث كتائب من المنطقة العسكرية الغربية والوسطى وقوة مكافحة الإرهاب، بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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