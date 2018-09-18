تعليم المؤقتة تناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

بحث وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز مع مسؤولي قطاعات التعليم بالمناطق التعليمية الاجتماع كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها كالتجهيزات والاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2018.

وأوضحت وزارة تعليم المؤقتة على صفحتها بموقع فيسبوك، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، حيث استعرض المجتمعون خلاله، مشاكل المقاولين في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بالمناطق التعليمية، وتنفيذ الخطة الدراسية الموضوعة الصادرة بقرار وزير التعليم.

هذ وناقش المجتمعون، تغطية العجز الفعلي للمعلمين من خلال تشكيل لجان بالمناطق التعليمية لسد العجز وعرض أهمية مسؤولي قطاع التعليم بالمناطق من خلال متابعة ما يتم إقراره، وكذلك معالجة علاوة التمييز الخاصة بالمعلمين.

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