«العامة الكهرباء» تعلن عودة التيار تدريجيًا لأغلب مدن المنطقة الغربية

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، عودة التيار الكهربائي تدريجيًا لأغلب المدن بالمناطق الغربية.

وأوضح الحساب الرسمي للشركة العامة للكهرباء، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العمل جاري لإعادة بناء الشبكة بالمنطقة الجنوبية.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع إعادة بناء الشبكة خلال الساعات القادمة في الظروف الطبيعية دون حدوث ما يعيق ذلك رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي تمر بها الشبكة في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، كان قد أعلن صباح اليوم عن انقطاع الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية، مؤكدًا أن الانقطاع جاء نتيجة إصابة دائرتي الهضبة الجنوب رقم (1 2) وخروج أغلب محطات التوليد بعد تجدد الاشتباكات.

وتشهد العاصمة منذ فجر اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف لمجموعات من قوة «حماية طرابلس» داخل عدد من شوارع منطقة الخلة.

هذا وبحسب الأنباء المتداولة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فإن قوة الحماية تنتشر في شارع اللوادجو وهو شارع حيوي يمكنك الدخول للمشروع وحى الزهور وصلاح الدين والوادى و الخلاطات.

جدير بالذكر أن عدد من شوارع العاصمة «الخلاطات -الخلة -ولي العهد- مشروع الهضبة» قد شهدت دوي أصوات رماية بين عدد من الميليشيات المسلحة، والتي على أثرها اضطر عدد من أهالى مشروع الهضبة إلى النزوح من منازلهم تخوفا من تطورات الأحداث.

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