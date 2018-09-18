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الأمن المركزي أبو سليم: نحاصر قوات صلاح بادي في منطقة طريق المطار جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم الأمن المركزي أبو سليم إن ما يُسمى بـ«لواء الصمود» بإمرة صلاح بادي شن هجومًا صباح اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة على منطقة طريق المطار وخلف حديقة الأحياء البرية، ما أدى إلى سقوط القذائف العشوائية على المدنيين.

وأوضح الناطق باسم الأمن المركزي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن قوات الأمن المركزي أبوسليم وكتيبة الدبابات والمدفعية تقدمت نحو طريق المطار وحاليا تتم محاصرة مقر معسكر «النقلية» مكان تمركز لواء الصمود من جهتين.

وأضاف أن الأمن المركزي أبو سليم قام بتوفير ممرات آمنة للمواطنين للخروج من منازلهم حفاظا على أرواحهم، متابعًا: «هناك شباب من العائلات فضلوا البقاء في المنازل لحمايتها من السرقة كما حدث في المرة الماضية».

وأشار الناطق باسم الأمن المركزي إلى توقف الاشتباكات الآن خاصة من الطرف الآخر بعد سماع أصوات طائرات تحلق في محيط المنطقة.

وأدت الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم إلى إصابة دائرتي الهضبة الجنوب ( 1 – 2 ) وخروج معظم وحدات التوليد، وانقطاع الكهرباء من طرابلس إلى رأس أجدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يابادي يا بوسيليم اقصد الامن المركزي
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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