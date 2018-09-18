الأمن المركزي أبو سليم: نحاصر قوات صلاح بادي في منطقة طريق المطار جنوب طرابلس

قال الناطق باسم الأمن المركزي أبو سليم إن ما يُسمى بـ«لواء الصمود» بإمرة صلاح بادي شن هجومًا صباح اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة على منطقة طريق المطار وخلف حديقة الأحياء البرية، ما أدى إلى سقوط القذائف العشوائية على المدنيين.

وأوضح الناطق باسم الأمن المركزي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن قوات الأمن المركزي أبوسليم وكتيبة الدبابات والمدفعية تقدمت نحو طريق المطار وحاليا تتم محاصرة مقر معسكر «النقلية» مكان تمركز لواء الصمود من جهتين.

وأضاف أن الأمن المركزي أبو سليم قام بتوفير ممرات آمنة للمواطنين للخروج من منازلهم حفاظا على أرواحهم، متابعًا: «هناك شباب من العائلات فضلوا البقاء في المنازل لحمايتها من السرقة كما حدث في المرة الماضية».

وأشار الناطق باسم الأمن المركزي إلى توقف الاشتباكات الآن خاصة من الطرف الآخر بعد سماع أصوات طائرات تحلق في محيط المنطقة.

وأدت الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم إلى إصابة دائرتي الهضبة الجنوب ( 1 – 2 ) وخروج معظم وحدات التوليد، وانقطاع الكهرباء من طرابلس إلى رأس أجدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية.

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