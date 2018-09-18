اخبار ليبيا الان

الشرق الأوسط: أمريكا تستعد للامتثال لمطلب “السراج “بضرب أهداف في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

نقلت صحيفة الشرق الأوسط ع مسؤول عسكري ليبي بحكومة الوفاق لم تشر إلى إسمه قوله : إن الولايات المتحدة تستعد للامتثال لمطلب من رئيس حكومة الوفاق   فايز السراج “لضرب ماوصفته بأهداف تنظيم داعش في طرابلس”.

و وتضيف الصحيفة :قال المسؤول ان الجيش الامريكي يحتفظ بمواقع غير معلنة في مدينة مصراتة بغرب البلاد كما تستعد قوات تابعة للوفاق لمهاجمة ميليشيات مناهضة للسراج.

وونقلت الشرق الأوسط أيضا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكيةقوله: إن القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) تواصل عملها مع شركائها الليبيين لتقليل عدد الشبكات المتطرفة العنيفة التي تعمل في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لم يتدخل الامريكيون في بلد الا وحل به الخراب الشامل الكامل لم يستفد السراج وغيره من الدروس السابقة لك الله يا ليبيا

    رد

  • بلا حموضة زايدة كنكم طوبوات
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد