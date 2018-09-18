الشرق الأوسط: أمريكا تستعد للامتثال لمطلب “السراج “بضرب أهداف في ليبيا

العنوان-طرابلس

نقلت صحيفة الشرق الأوسط ع مسؤول عسكري ليبي بحكومة الوفاق لم تشر إلى إسمه قوله : إن الولايات المتحدة تستعد للامتثال لمطلب من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج “لضرب ماوصفته بأهداف تنظيم داعش في طرابلس”.

و وتضيف الصحيفة :قال المسؤول ان الجيش الامريكي يحتفظ بمواقع غير معلنة في مدينة مصراتة بغرب البلاد كما تستعد قوات تابعة للوفاق لمهاجمة ميليشيات مناهضة للسراج.

وونقلت الشرق الأوسط أيضا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكيةقوله: إن القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) تواصل عملها مع شركائها الليبيين لتقليل عدد الشبكات المتطرفة العنيفة التي تعمل في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

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