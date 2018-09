 الظلام الدامس ثمن آخر لاشتباكات طرابلس

المتوسط:

لم تمر اشتباكات طرابلس التي اندلعت منذ مطلع الشهر الجاري، مرور الكرام، فخلافا للخسائر البشرية والمادية الفادحة، إلا أن الخسائر الخدمية حظيت بنصيب الأسد والتي دفع ثمنها الليبيون، وجاءت في عدة مرافق كالصحة وانقطاع الكهرباء الذى تسبب في أن يعيش الليبيون بطرابلس في أغلب الأوقات في الظلام الدامس.

ورغم الوصول لاتفاقية وقف إطلاق النار بين المجموعات المتقاتلة المختلفة، إلا أن خرق الاتفاقية والاشتباكات المتقطعة كان لها تأثير مباشر خاصة في قطاع الكهرباء.

فقد كشف مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، عن انقطاع الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية في طرابلس، نتيجة إصابة دائرتي الهضبة الجنوب رقم (1 2) وخروج أغلب محطات التوليد بعد تجدد الاشتباكات، يأتي ذلك عقب أن شهدت العاصمة في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف لمجموعات من قوة «حماية طرابلس» داخل عدد من شوارع منطقة الخلة.

هذا وبحسب الأنباء المتداولة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فإن قوة الحماية تنتشر في شارع اللوادجو وهو شارع حيوي

وقد شهدت عدد من شوارع العاصمة «الخلاطات -الخلة -ولي العهد- مشروع الهضبة» قد شهدت دوي أصوات رماية بين عدد من الميليشيات المسلحة، والتي على أثرها اضطر عدد من أهالى مشروع الهضبة إلى النزوح من منازلهم تخوفا من تطورات الأحداث.

استمرار أعمال الصيانة بدائرة عين زارة

«الكهرباء» تخلي مسؤوليتها من إنهيار الشبكة بعد إصابة دائرة الهضبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض دائرة الجنوب الهضبة رقم 1 لإصابة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد ما تم صيانتها.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك بعد أن «تم عمل صيانة لبعض الدوائر وبذلت الشركة جهود جبارة من أجل استقرار الشبكة الكهربائية، وفي هذا الصدد تخلي الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها من انهيار الشبكة الكهربائية فى حالة إصابة دوائر أخرى»

يذكر أن هذه الاصابة جاءت بعد وقوع اشتباكات الأمس التي اعتبرها البعض بمثابة خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس التي وقعتها أطراف النزاع المسلح، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

عودة الكهرباء إلى زليتن

عادت الكهرباء بشكل كامل في زليتن بعد انقطاعها انقطاعاً تاماً إثر الاشتباكات بطرابلس، وتعاني عدد من المدن في الفترة الأخيرة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بسبب زيادة عدد ساعات طرح الأحمال، هذا وناشدت العامة للكهرباء، المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك.

تجدر الإشارة إلى أن «الشركة العامة للكهرباء»، كانت أكدت أنه نتيجة للظروف التشغيلية الصعبة التي ترتبت على هذا الوضع، الذي تزامن مع خروج بعض وحدات توليد الطاقة الكهربائية، فقد أدى ذلك إلى حدوث انهيار تام للشبكة العامة.

وقد أنهت الكوادر الفنية للشركة العامة للكهرباء عدداً من أعمال الصيانة بعدة مناطق شهدت الاشتباكات المسلحة مؤخراَ، وبحسب بيان صادر عن الشركة، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” فإن دائرة توزيع عين زارة جهزت عدداً كبيراً من الأعمدة والأسلاك الكهربائية لغايات تركيبها بدلاً عن التي تضررت جراء الاشتباكات في طرابلس.

وأضافت الشركة أنه تم صيانة كابل الضغط العالي خلف محطة 30 اليرموك، والذي من شانه إعادة التيار الى المناطق التي فُصل عنها.

هذا وقام العاملون بالفريق التابعة لدائرة مشروعات توزيع سوق الجمعة باستبدال وصيانة كابل ضغط عالي بمحطة اليرموك 1، وإعادة التيار للمناطق السكنية الواقعة خلف معسكر اليرموك بعد انقطاعه أكثر من 10 أيام.

تشكيل لجنة لمعالجة انقطاع الكهرباء بمستشفيات زليتن

وقد شكّل عميد بلدية زليتن، المهندس مفتاح حمادي، لجنة معالجة ومتابعة أزمة انقطاع الكهرباء بمستشفى زليتن التعليمي والمستشفيات والعيادات والمراكز التخصصية. ووفق القرار، فإن تبعية اللجنة تكون لعميد البلدية، ويرأسها سليم كحيل، وتتضمن 5 أعضاء،

وأوضح القرار أن مهمة اللجنة هي معالجة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى زليتن والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، ووضع الحلول العاجلة من حيث تشغيل مولدات إنتاج الطاقة وتوفير الوقود ومستلزمات التشغيل ومتابعة صيانتها مع الجهات ذات الاختصاص.

وأشار القرار إلى أن للجنة إمكانية التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها لكافة المرافق الصحية.

استمرار أعمال الصيانة بدائرة عين زارة

