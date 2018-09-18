الرئاسي يعيد تشكيل لجنة تقصي للإجراءات الجنائية في سجن قاعدة معيتيقة

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (1301) لسنة 2018.

القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه أشار إلى أن يتولى رئاسة اللجنة عيسى الفيتوري قمو عن مكتب النائب العام و بعضوية كل من محمد مفتاح عن وزارة العدل و مندوب عن المجلس الأعلى للقضاء ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن جهاز الشرطة القضائية.

وأوضح أن اللجنة تتولى مباشرة أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية بقاعدة معيتيقة الجوية وأي مكان احتجاز آخر قد يكون بها والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.

وطالب الرئاسي اللجنة بضرورة الانتهاء من أعمالها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار والاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها وترفع تقريرها بذلك إلى رئيس المجلس الرئاسي.

المجلس الرئاسي نوّه إلى إلغاء قراره رقم (1301) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

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