اخبار ليبيا الان

الرئاسي يعيد تشكيل لجنة تقصي للإجراءات الجنائية في سجن قاعدة معيتيقة

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (1301) لسنة 2018.

القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه أشار إلى أن يتولى رئاسة اللجنة عيسى الفيتوري قمو عن مكتب النائب العام و بعضوية كل من محمد مفتاح عن وزارة العدل و مندوب عن المجلس الأعلى للقضاء ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن جهاز الشرطة القضائية.

وأوضح أن اللجنة تتولى مباشرة أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية بقاعدة معيتيقة الجوية وأي مكان احتجاز آخر قد يكون بها والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.

وطالب الرئاسي اللجنة بضرورة الانتهاء من أعمالها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار والاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها وترفع تقريرها بذلك إلى رئيس المجلس الرئاسي.

المجلس الرئاسي نوّه إلى إلغاء قراره رقم (1301) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ىةوزلارئءىوىزرئءؤرئءؤ
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد