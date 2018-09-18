بدء قبول مُنتسبي مديرية أمن درنة

أصدرَ وزيرُ الداخليةِ في الحكومةِ المؤقّتة إبراهيم خليفة بوشناف تعليماتِه بالمباشرة والبدء بقبول وتسجيل المنتسبين الجدد للدفعةِ الأولى لصالحِ “مديريةِ أمنِ درنة”.

وأكّدت تعليمات بوشناف على أن يكون مقرُّ ثانويةِ الشرطة الواقعِ بمدخلِ درنة الغربي، هو مركز التدريب، بعد أنْ كان يقبع تحتَ سيطرةِ تنظيمِ أنصارِ الشريعةِ الإرهابي، منذ عام 2012، قبل أن يُعيدَ الجيش الوطني السيطرة عليه في مايو الماضي.

ويُذكر أنّ مدينة درنة انهارت كل أجهزتها العسكريّة، ومقارّها الأمنيّة منذُ اندلاعِ ثورةِ السابعِ عشر من فبراير عام 2011 وتُعدُّ هذه الخطوة الأولى منذ 7 أعوام.

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