تواصل الاشتباكات المسلحة في طرابلس بين هذه الأطراف

تتواصل بشوارع العاصمة طرابلس، منذ فجر اليوم الثلاثاء، الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن نزوح عدد كبير من العائلات الليبية من مناطق مشروع الهضبة وشارع ولي العهد إلى مناطق بعيدة عن محاور الاشتباكات.

هذا وقال مصدر مطلع- فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن الاشتباكات في طرابلس تدور بين القوات التابعة لصلاح بادي، ضد الكتائب المسلحة في طرابلس التابعة لغنيوة الككلي والتي تعرف بقوة الردع والتدخل السريع، مؤكدا أن قوات اللواء السابع وترهونة ملتزمة بالهدنة، وأن قوات صلاح بادي هي من ترفض وقف إطلاق النار، وقامت بإعلان الحرب من جديد في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، ألا أن قوات بادي بدأت في التراجع إلى الخلف بسبب عدم مقدرتها على التقدم وقوة الجهة الأخرى.

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