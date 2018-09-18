بلدية سرت: تستلم 26 ألف كيس من الدقيق

استلمت بلدية سرت الثلاثاء، 26 ألف كيس من الدقيق مخصصة لمخابز المدينة، مرسلة من لجنة الطوارئ والأزمة بحكومة الوفاق.

وأوضحت البلدية على حسب حسابها الرسمي أن صندوق موازنة الأسعار سيتولى توزيع الدقيق بإشراف لجنة مشكلة من البلدية، مضيفة أن جاهز الحرس البلدي سيقوم بالتعاون مع قوة حماية وتأمين سرت بمتابعة المخابز من الناحية الصحية والتأكد من وزن الرغيف.

يذكر أن لجنة الأزمة والطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي أعلنت الأسبوع المنصرم البدء في توزيع مادة الدقيق على كافة المدن الليبية دون استثناء وتحديد سعر 5 أرغفة خبز بدينار واحد، وبوزن 150 غرامًا للرغيف.

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