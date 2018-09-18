بعد خرق الهدنة.. تعليم الوفاق تقرر نقل إمتحانات الثانوية العامة من جامعة طرابلس إلى أماكن أكثر أمناً

ليبيا – قرر وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل اليوم الثلاثاء نقل إمتحانات طلبة الشهادة الثانوية الذين يمتحنون أمام لجنتي الامتحانات بجامعة طرابلس بقطاعيها “أ”و “ب” إلى أماكن أكثر أمناً.

عبد الجليل أشار في تسجيل مصور إطلعت عليه المرصد إلى حدوث إرباك بسيط في العملية الإمتحانية لطلبة الشهادات العامة بمواقع محددة جراء الأحداث الجارية جنوب طرابلس مما أدى إلى تغيب عدد ملحوظ من الطلبة.

وأكد وزير تعليم الفوفاق أن الوزارة ستعمل على نقل تأدية امتحانات الطلبة إلى أماكن أكثر أمناً حفاظاً على سلامة الطلاب ، مبيناً بأن أوضاع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بلجانهم الامتحانية سيتم تسويتها بصورة منصفة.

وأضاف أن اللجنة التنفيذية العليا ستقوم خلال النصف ساعة القادمة بإعلان الأماكن الجديدة للطلبة وسيتم التنسيق مع شركة المدار بإرسال رسالة نصية لكل طالب لإعطاء مكان إمتحانه ليوم غد.

ووجه وزير التعليم رسالة للأطراف المتنازعة جنوب العاصمة طرابلس قائلاً:” أتمنى من كل الجهات التي تتصارع داخل المدن أن توقف الجنون لأن هذا يؤثر على أولادنا وبلادنا ،إن لم تأخذكم الرأفة بتدمير منشآت البلاد لتأخذكم الرأفة بالأطفال الذين يؤدون إمتحاناتهم و لا يستطيعون الإستمرار تحت هذا الرعب و القصف ونسأل الله الهداية للجميع والسلامة للمواطنين “.

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