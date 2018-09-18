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مجلس الأعمال التونسي الليبي: تموقع المؤسسات التونسية في إعادة بناء وإحياء اقتصاد ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

ضيف الاقتصاد في هذا العدد هو بسام الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، للحديث عن استضافة تونس فعاليات “المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الأول” خلال يومي 27 و28 أيلول/سبتمبر، ومناقشة تموقع المؤسسات التونسية في المساهمة بالجهد الضروري لإعادة بناء وإحياء الاقتصاد الليبي، وكذا العراقيل التي تعيق اكتساح تونس للأسواق الأفريقية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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