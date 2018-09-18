مجلس الأعمال التونسي الليبي: تموقع المؤسسات التونسية في إعادة بناء وإحياء اقتصاد ليبيا

ضيف الاقتصاد في هذا العدد هو بسام الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، للحديث عن استضافة تونس فعاليات “المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الأول” خلال يومي 27 و28 أيلول/سبتمبر، ومناقشة تموقع المؤسسات التونسية في المساهمة بالجهد الضروري لإعادة بناء وإحياء الاقتصاد الليبي، وكذا العراقيل التي تعيق اكتساح تونس للأسواق الأفريقية.

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