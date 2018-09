«نصية» و«العقاب» يناقشان آليات اختيار المجلس الرئاسي الجديد

المتوسط: أحمد عادل

التقى فوزي العقاب، النائب الثاني لرئيس المجلس الاستشاري، أمس الاثنين، مع رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، لمناقشة النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

وقال نصية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في إطار تفعيل قرار مجلس النواب الليبي في جلسته الطارئة بشأن التواصل مع مجلس الدولة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية ، تم يوم الاثنين لقاء مع النائب الثاني لمجلس الدولة ومناقشة الآلية التي صوت عليها مجلس النواب”.

وأضاف نصية “تم الاتفاق على تكثيف التواصل خلال الأيام القادمة للوصول إلى توافق حول السلطة التنفيذية”.

وقرر مجلس النواب، خلال جلسة طارئة له الخميس الماضي، إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وفصله عن السلطة التنفيذية بالتوافق مع المجلس الاستشاري.

وأكد عبد الله بليحق، الناطق باسم «النواب»، أنه تقرر اعتماد ما أقره المجلس، في وقت سابق، وهو تشكيل مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط، بدل 9 أعضاء.

وكان 80 نائبًا بمجلس النواب من أصل 200، قد طالبوا في 29 أغسطس الماضي، بتغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتشكيل آخر من رئيس ونائبين، مفصول عن الحكومة، بحيث يصبح أكثر توافقًا، -على حد قولهم-، مع الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، نهاية 2015.

