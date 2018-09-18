أبرزها اشتباكات طرابلس.. الكهرباء: نواجه مشاكل عدة تؤدي لانقطاع الخدمة ساعات طويلة

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تواجه خلال هذه الفترة العديد من المشاكل التي ترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة المواطن في العديد من المناطق والقرى الليبية.

وأضافت «العامة للكهرباء»، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن انقطاع الكهرباء يمتد ساعات طويلة تصل إلى 8 ساعات فأكثر، بسبب ما يشهده جنوب طرابلس من اشتباكات ما تكاد تنتهي حتى تعود، حيث أدت تلك الاشتباكات إلى قطع العديد من دوائر نقل الطاقة الرئيسة والمتوسطة وشبكة التوزيع.

وتابعت الشركة في بيانها، أنه «رغم كل تلك الظروف الصعبة، لم تتوقف الشركة عن بذل جهودها المضنية لإصلاح الأعطال التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة والجهد المتوسط وشبكة التوزيغ في العديد من المناطق».

وأصيبت دائرتا الهضبة الجنوب ( 1 – 2 ) نتيجة الاشتباكات التي شهدتها منطقة طريق المطار بجنوب طرابلس صباح اليوم، مما أدى إلى خروج معظم وحدات التوليد، وانقطاع الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية.

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