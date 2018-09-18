سرية عين ماره تعلن مقتل أربعة من جنودها في درنة

أعلنت سرية شهداء عين ماره التابعة لعملية الكرامة، عن مقتل أربعة من جنودها خلال المعارك المسلحة الدائرة بمحور وسط البلاد في مدينة درنة شرق البلاد.

وقالت السرية على صفحتها في “فيسبوك” أمس الأحد، إن فقدت جنودها أثناء تقدم قواتها في محور حي المغار (المدينة القديمة) بوسط البلاد حيث يتحصن فيها عناصر من قوة حماية درنة.

وأوضحت السرية، أن القتلى هم: عبدالسلام سلطان الحاسي من منطقة الفائدية، وسعيد عوض الجراري من أم الرزم، ومسعود زيدان بوزهره من منطقة القيقب، وأحمد السحاتي من كتيبة 321 مشاة التابعة للكرامة.

ولازالت تشهد مدينة درنة استمرار قوات عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قصفها الجوي والمدفعي بالبراميل المتفجرة وغيرها من القنابل، على عدة مناطق وسط درنة شرق البلاد، أسفرت عن دمار وأضرار كبيرة في المنطقة.

وتتواصل المعارك المسلحة في بعض أحياء وسط درنة رغم إعلان حفتر، في 28 يونيو الماضي، ما أسماه بـ”تحرير مدينة درنة وسيطرته على كامل أجزاء المدينة”.

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