لواء الصمود بقيادة بادي يتهم الردع المشتركة أبو سليم بخرق الهدنة والهجوم على تمركزاته

ليبيا – إتهم لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي اليوم الثلاثاء قوة الردع المشتركة أبو سليم التابعة لداخلية الوفاق والتى يقودها عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة ” بخرق الهدنة والهجوم على تمركزاته.

لواء الصمود أوضح بحسب ما أورده المكتب الاعلامي لما يسمى بـ”عملية تطهير طرابلس” بأنه رد على إعتداء من وصفهم بـ”مليشيات غنيوة” ، مبيناً بأن قواته تقدمت في منطقة طريق المطار وسيطرت على على طريق المطبات بمشروع الهضبة على حد زعمه.

هذا وقد أكد وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور اليوم الثلاثاء استمرار الاشتباكات في محيط طريق المطار ومشروع الهضبة وجزيرة الفحم .

العميد عاشور أوضح في تصريح لقناة ليبيا تابعته المرصد عن إصابة الشبكة العامة للكهرباء بأضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات الدائرة، مبيناً بأن الاشتباكات أسفرت عن حدوث انقطاع تام بالتيار الكهربائي، من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية .

وفي رده عن حقيقة وجود خسائر بشرية خلال الاشتباكات الدائرة قال :” لم ترِدنا حتى هذه اللحظة أي معلومات تفيد بوقوع أي خسائر بشرية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية