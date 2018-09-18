تراجع حدّة الاشتباكات بالعاصمة طرابلس

أكد مصدر من قوة حماية طرابلس بمحور بوسليم ،تراجع حدة الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم و التي استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة و المتوسطة ،تجاه كوبري خزانات النفط في طريق المطار ،مما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

و أشار المصدر إلى أن الاشتباكات التي اندلعت بين القوات التابعة لصلاح بادي، ضد الكتائب المسلحة في طرابلس التابعة لغنيوة الككلي ،أسفرت عن نزوح عدد كبير من العائلات الليبية من مناطق مشروع الهضبة وشارع ولي العهد إلى مناطق بعيدة عن محاور الاشتباكات.

وكان مصدر خاص لبوابة افريقيا الاخبارية أكد في تصريح سابق ،أن قوات اللواء السابع وترهونة ملتزمة بالهدنة، وأن قوات صلاح بادي هي من ترفض وقف إطلاق النار، وقامت بإعلان الحرب من جديد في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، ألا أن قوات بادي بدأت في التراجع إلى الخلف بسبب عدم مقدرتها على التقدم وقوة الجهة الأخرى.

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