صحة الوفاق تؤكد توزيع 5 آلاف حقنة مصل مضاد للعقارب على مستشفيات الجنوب الليبي

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أنها قامت بتوريد 5000 حقنة من المصل المضاد لسم العقارب، وجرى توزيع هذه الكمية على المرافق الصحية الواقعة بالمنطقة الجنوبية لسد العجز بشكل عاجل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه جرى توريد هذه الكمية من المصل المضاد لسم العقارب من خلال لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية؛ وقد تم تسليمها من طرف رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة إلى مدير فرع جهاز الإمداد الطبي فرع فزان في 29 أغسطس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الكمية التي تعاقدت الوزارة على توفيرها تقدر بنحو 30 ألف حقنة، وصلت منها 5000 حقنة فقط، بسبب ظروف مالية خارجة عن إرادة وزارة الصحة، مؤكدة أن الكمية التي تم توزيعها لا تكفي مقارنتها بمساحة المنطقة الجنوبية وطبيعتها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في مطلع أغسطس الماضي عن توزيع 4000 جرعة من السموم المضادة لسم العقارب، على معظم المناطق المتأثرة في ليبيا وخاصة في جنوب البلاد، وذلك بتمويل من الحكومة الإيطالية.

وقد لقي عشرات الأشخاص بينهم أطفال حتفهم جراء إصابتهم بلسعة العقارب في عدة مناطق جنوب ليبيا، وذلك نتيجة لنقص وجود مصل مضاد للعقارب.

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