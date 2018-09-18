السراج يبحث آلية تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى، أخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة اليها.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء شمل استعراض تفاصيل خطوات وبرامج تنفيذ الترتيبات الأمنية، وتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي عدها المخرج الوحيد للأزمة الراهنة والانقسام القائم في البلاد.

كما وشدد السراج في كلمة له خلال اللقاء، على الأهمية البالغة لدور اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفي مقدمتها تأمين المواطن والممتلكات الخاصة والعامة وتعزيز وقف إطلاق النار، وكذلك إرساء النظام العام وإنفاذ القانون من خلال قوات أمنية وشرطية نظامية منضبطة تعمل وفق المعايير المهنية.

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