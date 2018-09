المتوسط:

أعلن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة بالمنطقة الشرقية، مقاطعة جلسات المجلس المقبلة في طبرق، مشترطين إقرار تعديل دستوري عاشر يشمل ثلاثة شروط تتعلق بقانون الاستفتاء على الدستور، هي ثلاث دوائر تاريخية، ونسبة مشاركة لا تقل عن 30% من المسجلين، وهيئة جديدة معينة في حالة رفض الشعب المسودة.

ودعا البيان، «الشعب والجيش إلى رفض إجراء الاستفتاء في إقليم برقة ومناطق نفوذ الجيش»، وقال النواب «لا عودة للإسلام السياسي عبر نافذته أو تحقيق مآربه بإقراره، ما لم تتحقق الشروط الكفيلة بأن يقول الشعب كلمته».

وقد صدر البيان ردًا على اجتماع 30 نائبًا من إقليم طرابلس وإقرار قانون الاستفتاء الخميس الماضي، وهو ما اعتبره نواب برقة في البيان خطوة استفزازية غادرة لإقليم برقة وقيادة الجيش وبشكل غير قانوني ولا دستوري.

The post نواب المنطقة الشرقية يقاطعون «مجلس النواب» ويدعون لرفض الاستفتاء بالإقليم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية