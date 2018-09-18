“الوطنية للنفط” ترحب بتوصيات تقرير الأمم المتحدة

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بنتائج التقرير الصادر عن لجنة الخبراء المعنية بليبيا بمجلس الأمن.

كما رحبت في بيان لها بإدانة التقرير لما أسماه السلوك الشره للجماعات المسلحة الذي يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الدولة الليبية وتدهور المؤسسات والبنية التحتية.

وضمت توصيات الفريق “حظر عبور القنوات البحرية على السفن التي تدرجها اللجنة في القائمة، وفويض الدول الأعضاء بتفتيش السفن المارة قبالة الساحل الليبي والمتجهة من وإلى ليبيا، التي يعتقد أنها تقوم بتصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية المكرّرة بشكل غير مشروع.”

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن دعمها الكامل لتوصيات فريق الخبراء لمجلس الأمن بإنهاء ما وصفته، بمناخ الإفلات من العقاب السائد حاليا في ليبيا، وذلك من خلال النظر في إخضاع من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني للجزاءات بموجب نظام الجزاءات الخاص بليبيا.

يذكر أن المؤسسة حذرت مراراً وتكرارا بأن محاولات بيع النفط بطرق غير مشروعة ومخالفة قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة وانتهاك القانون الدولي الإنساني تعتبر جرائم حرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا