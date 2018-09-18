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إعلان مرتقب لتوحيد عمل الوطنية للنفط

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت لجنةُ متابعةِ عملِ المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للبرلمان بيانا حدَّدت فيه موعدَ الإعلانِ عن توحيدِ عملِ المؤسسةِ الوطنية للنفط.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن إعلان توحيد المؤسسة سيتم يومَ الأربعاء في مؤتمرٍ صحفيٍّ بمدينة بنغازي.

ويُشار إلى أنه كان قد اتفق رئيسُ المؤسسةِ الوطنيةِ للنفط مصطفى صنع الله مع رئيسِ المؤسسةِ المكلَّف بإدارة الشركة في المنطقة الشرقية ناجي المغربي على توحيد العملِ تحتَ مجلسِ إدارةٍ موحَّد، إلّا أنّ الجهودَ توقّفت وقتَها بسبب الأوضاعِ السياسيةِ في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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