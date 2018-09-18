وزيرة شؤون هيكلة المؤسسات تتابع مشروع الهيكل التنظيمي لوزارة العدل

بحثت وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس مع مستشاري وزارة العدل، آلية متابعة مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة وتطويره.

وبينت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الإثنين، حيث شمل اللقاء مناقشة مدى إمكانية إضافة بعض المكاتب المتخصصة في قياس الأداء للرفع من مستوى العمل بالوزارة، من خلال مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي والعمل على تطوير الموارد البشرية الواقعة ضمن إطار الهيكل الوظيفي للوزارة.

هذا واستعرض المجتمعون، علاقة الوزارة بالهيئات القضائية، ومدى إمكانية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، من خلال وضع هيكل تنظيمي متميز يوضح اختصاصات الوزارة، وكيفية تعاطيها مع الهيئات القضائية لتصحيح مسار التنظيم الإداري المعمول به حالياً.

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