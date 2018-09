المتوسط:

قال وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، إن إرباكا حدث الْيَوْمَ في العملية الامتحانية لطلبة الشهادات العامة بمواقع محددة جراء الأحداث الجارية جنوب طرابلس.

وأضاف عبد الجليل، في تصريح مصور عبر صفحة وزارة التعليم عبر فيسبوك، إنه وحفاظا على سلامة الطلاب تقرر نقل تأدية امتحاناتهم إلى أماكن أكثر أمنا، مؤكدا أن الوزارة ستعالج أوضاع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بلجانهم الامتحانية بصورة منصفة.

يذكر أن الاشتباكات المسلحة الدائرة لتي تجددت في طرابلس أدت إلى تغيب عدد ملحوظ من طلبة الشهادة الثانوية الممتحنين أمام لجنتي الامتحانات بجامعة طرابلس بقطاعيها (أ) و( ب).

The post تجدد اشتباكات طرابلس يجبر تعليم الوفاق على تغير أماكن إجراء الامتحانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية