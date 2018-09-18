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تجدد اشتباكات طرابلس يجبر تعليم الوفاق على تغير أماكن إجراء الامتحانات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، إن إرباكا حدث الْيَوْمَ في العملية الامتحانية لطلبة الشهادات العامة بمواقع محددة جراء الأحداث الجارية جنوب طرابلس.

وأضاف عبد الجليل،  في تصريح مصور عبر صفحة وزارة التعليم عبر فيسبوك، إنه وحفاظا على سلامة الطلاب تقرر نقل تأدية امتحاناتهم إلى أماكن أكثر أمنا، مؤكدا أن الوزارة ستعالج أوضاع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بلجانهم الامتحانية بصورة منصفة.

يذكر أن الاشتباكات المسلحة الدائرة لتي تجددت في طرابلس أدت إلى تغيب عدد ملحوظ من طلبة الشهادة الثانوية الممتحنين أمام لجنتي الامتحانات بجامعة طرابلس بقطاعيها (أ) و( ب).

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • nmbn.x,m.mz
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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