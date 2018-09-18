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بعد خرق الهدنة.. السراج يلتقي لجنة الترتيبات الأمنية طرابلس الكبرى للوقوف على آخر التدابير المتخذة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى للوقوف على آخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة اليها.

السراج أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي صعوبة الظروف والتحديات التي تواجه البلاد، مشدداً على الأهمية البالغة لدور اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفي مقدمتها تأمين المواطن والممتلكات الخاصة والعامة وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام العام وإنفاذ القانون من خلال قوات أمنية وشرطية نظامية منضبطة تعمل وفق المعايير المهنية.

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وأكد في كلمة توجيهية خلال اللقاء على أن التعليمات أعطيت لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لدعم جهود هذه اللجنة وتوفير متطلباتها، منوهاً إلى أن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في إتفاق الصخيرات لا تشمل مدينة طرابلس فقظ بل يتعداه إلى كافة المدن.

كما أشار إلى أن المجلس لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية أو مكون اجتماعي بل الخلاف مع المعرقلين للمسار الديمقراطي والمواجهة تنحصر مع. العابثين بأمن الوطن وكل من يروع المواطنين ويمس أمنهم وحياتهم.

وجرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل خطوات وبرامج تنفيذ الترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أهمية هذه الترتيبات التي ستعمل على تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي هي وحدها تعتبر المخرج الوحيد للأزمة الراهنة والانقسام القائم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المشير ياسراج
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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