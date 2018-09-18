بعد خرق الهدنة.. السراج يلتقي لجنة الترتيبات الأمنية طرابلس الكبرى للوقوف على آخر التدابير المتخذة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى للوقوف على آخر التدابير التي اتخذتها اللجنة حيال المهام الموكلة اليها.

السراج أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي صعوبة الظروف والتحديات التي تواجه البلاد، مشدداً على الأهمية البالغة لدور اللجنة في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفي مقدمتها تأمين المواطن والممتلكات الخاصة والعامة وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام العام وإنفاذ القانون من خلال قوات أمنية وشرطية نظامية منضبطة تعمل وفق المعايير المهنية.

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وأكد في كلمة توجيهية خلال اللقاء على أن التعليمات أعطيت لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لدعم جهود هذه اللجنة وتوفير متطلباتها، منوهاً إلى أن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في إتفاق الصخيرات لا تشمل مدينة طرابلس فقظ بل يتعداه إلى كافة المدن.

كما أشار إلى أن المجلس لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية أو مكون اجتماعي بل الخلاف مع المعرقلين للمسار الديمقراطي والمواجهة تنحصر مع. العابثين بأمن الوطن وكل من يروع المواطنين ويمس أمنهم وحياتهم.

وجرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل خطوات وبرامج تنفيذ الترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أهمية هذه الترتيبات التي ستعمل على تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي هي وحدها تعتبر المخرج الوحيد للأزمة الراهنة والانقسام القائم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية