المتوسط: خاص

كشف مصدر أمني مسؤول في وزارة داخلية حكومة الوفاق، في اتصال هاتفي مع صحيفة «المتوسط»، أن قوة الردع الخاصة لازالت في تبسط سيطرتها اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، على مطار وقاعدة معيتيقة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر الأمني -الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لداوعي أمنية-، بأن عناصر الردع قامت بنشر كلاب الأثر البوليسية، داخل مطار معيتيقة مساء أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، كما أنه لم يتم الإفراج عن السجناء والمعتقلين داخل المطار.

وكان وزير المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبو شكيوات، قد أعلن أمس الاثنين أنه سيتم فتح مطار معيتيقة الدولي خلال الـ 72 ساعة على أبعد تقدير، مضيفًا «لن نتردد في تعليق الحركة الجوية بالمطار إذا لم تتوفر شروط الأمن والسلامة للمسافر وبمرافق المطار».

فيما قال العميد عبدالسلام عاشور، وزير داخلية الوفاق إن «قوة من الأمن المركزي وقوة الردع ستتوليان حماية المطار وتأمينه». موضحًا أن قوة فض النزاع ستشارك بذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن الظروف التي مررنا بها فرضت علينا التعامل مع الأمر الواقع.

The post الردع ينشر «الكلاب البوليسية» داخل مطار معيتيقة ويرفض التسليم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية