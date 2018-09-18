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الردع ينشر «الكلاب البوليسية» داخل مطار معيتيقة ويرفض التسليم

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط: خاص

كشف مصدر أمني مسؤول في وزارة داخلية حكومة الوفاق، في اتصال هاتفي مع صحيفة «المتوسط»، أن قوة الردع الخاصة لازالت في تبسط سيطرتها اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، على مطار وقاعدة معيتيقة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر الأمني -الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لداوعي أمنية-، بأن عناصر الردع قامت بنشر كلاب الأثر البوليسية، داخل مطار معيتيقة مساء أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، كما أنه لم يتم الإفراج عن السجناء والمعتقلين داخل المطار.

وكان وزير المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبو شكيوات، قد أعلن أمس الاثنين أنه سيتم فتح مطار معيتيقة الدولي خلال الـ 72 ساعة على أبعد تقدير، مضيفًا «لن نتردد في تعليق الحركة الجوية بالمطار إذا لم تتوفر شروط الأمن والسلامة للمسافر وبمرافق المطار».

فيما قال العميد عبدالسلام عاشور، وزير داخلية الوفاق إن «قوة من الأمن المركزي وقوة الردع ستتوليان حماية المطار وتأمينه». موضحًا أن قوة فض النزاع ستشارك بذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن الظروف التي مررنا بها فرضت علينا التعامل مع الأمر الواقع.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • يا من مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    تسموا انفسكم ثوار او انصار الشريعة او ردع

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  • و الله عارفين ان كلام الذيوث مجهول الاصل السراج فقط للاستهلاك و في الواقع لا يستطيع تغيير اي شئ لانه جبان جبان جبان هالطرطور. حتي وزير داخليته طلع زيه كذاب و جبان

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  • أصلا اللي في مطار معيتيقه كلاب و خاصة زعيمهم كارة كلب وولد ستين كلب. مهلا الجيش العربي الليبي سيقلب كل هذه الموازين يا فروخ الحرام يا مليشيات

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