تجدد الاشتباكات المسلحة في طريق المطار في طرابلس

طرابلس 18 سبتمبر 2018 ( وال )- تجدد الاشتباكات المسلحة في طريق المطار وطريق المشروع الهضبة في طرابلس صباح اليوم الثلاثاء وشهدت المنطقة هدوء للاشتباكات منذ قرابة الساعة.

هذا وأصدر اللواء السابع مشاة أمس الإثنين على تمام الساعة السابعة و20 دقيقة بتوقيت طرابلس إيجاز عسكري بشأن آخر التطورات الميدانية في مدينة طرابلس .

حيث كشف أن من وصفهم بـ” المغرر بهم من المليشيات المتحصنة بالأحياء السكنية” في طرابلس حاولوا مباغتة قواته في مختلف المحاور، مبيناً بأن وحداته قامت على الفور بالتعامل مع هذه “المليشيات” وفق الخطط العسكرية المحكمة.

وأكد اللواء السابع في ختام ايجازه على أنه لا يزال ملتزماً بالهدنة، داعياً أفراد من وصفهم بـ”مليشيات المغرر بهم” إلى العودة إلى بيوتهم وعدم المشاركة مع “المارقين” في هذه الخروقات.( وال – طرابلس ) س ع / ع ع

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