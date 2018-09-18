مشايخ وأعيان ترهونة: يجب حل التشكيلات المسلحة وإلغاء قرارات شرعنة المليشيات

أكد مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، دعوتهم لاستكمال متطلبات اللقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية الذي عقد بالمدينة السبت الماضي، والمتمثلة في حل كافة التشكيلات المسلحة وإلغاء كافة قرارات شرعنة المليشيات وفق اتفاق الزاوية.

وجدد المجلس في بيان له أمس الإثنين، التزامهم بوقف إطلاق النار لما التمسوه من مساعي جادة غير مسبوقة لتحقيق بناء مؤسسات أمنية وعسكرية، مثمنا جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والرامية إلى وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وشدد المجلس، على ضرورة أن تكون “القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن” المشكلة بموجب قرار رقم 123 الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي الأحد الماضي، مختصة لحماية مؤسسات الدولة فقط، وأن تشكل هذه القوات النظامية من كافة مدن ليبيا.

وطالب مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، بتسليم كافة مؤسسات الدولة للقوة المشكلة بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي وليس إعادة تدوير المليشيات تحت أي مسمى، بحسب نص البيان.

ودعا المجلس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعامل مع ملف الأحداث الجارية في طرابلس بكل شفافية وحيادية، معربا عن ثقته في ذلك والتنسيق مع لجان المناطق التي حضرة الاتفاق بالخصوص، وفق ما ذكر البيان.

وقال البيان، إن ذلك جاء إماء إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية والذي ترتب عليه صدور جملة من القرارات، بشأن تحقيق متطلبات قيام دولة مؤسسات، وفق ما جاء باللقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية الذي عقد في ترهونة السبت الماضي.

وقد عُقد السبت الماضي بترهونة اللقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية، طالب فيه المشاركين بإصدار قرار نزع الشرعية وحل المجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس خلال ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ يوم السبت.

وأكد المشاركون في بيانهم الختامي للقاء، دعمهم للواء السابع مشاة والقوات التي تحركت لتطهير العاصمة من “المليشيات المسلحة”، مطالبين بالشروع في إجراء تسليم هذه “المليشيات” كامل أسلحتها ومعداتها إلى الجهات الرسمية المختصة وإلغاء كافة الأجسام الموازية لها.

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