الكهرباء: إصابة دائرتي الهضبة الجنوب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم إصابة دائرتي (1،2) نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس.

وقالت الشركة عبر بيان نشر علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أن الإصابات تسببت في خروج معظم محطات التوليد عن الخدمة وحدوث انقطاع في التيار الكهربائي من طرابلس الي رأس جدير والمنطقة الجنوبية.

وأضافت أن مهندسي وفني الشركة باشروا علي الفور بمركز التحكم لتغذية جزء من احتياج مدينة طرابلس عن طريق محبتي الخمس ومصراته. يذكر بأن دائرتي الهضبة الجنوب (1،2) سبق وأن أصيبت خلال المدة الماضية ومازالتا متوقفتان عن الخدمة نظرا لعدم تمكن الفرق الفنية من الدخول الي مواقع الأضرار التي لحقت بالدائرتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية