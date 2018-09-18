الرئاسي يعيد تشكيل لجنة تقصي أوضاع الموقوفين بسجن قاعدة معيتيقة

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إعادة تشكيل لجنة خاصة بتقصي وضع الموقوفين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية في قاعدة معيتيقة الجوية وأي مكان احتجاز آخر قد يكون بها، والتثبت من إجراءات إيقاف المحتجزين وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.

وسيرأسها اللجنة عيسى الفيتوري قمو عن مكتب النائب العام، وعضوية محمد مفتاح حمودة عن وزارة العدل، إضافة إلى مندوب عن المجلس الأعلى للقضاء، ومندوب عن وزارة الداخلية، ومندوب عن جهاز الشرطة القضائية، وفق نص القرار.

وألزم قرار المجلس الرئاسي، اللجنة المشكلة بأن تنهي أعمالها خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدور القرار، وأن ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الرئاسي، ومنح القرار للجنة الحق للاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها.

وكان المجلس الرئاسي، قد أصدر الأحد الماضي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي أوضاع الموقوفين في سجن قاعدة معيتيقة بطرابلس، برئاسة عيسى الفيتوري قمو عن مكتب النائب العام، وعضوية محمد مفتاح حمودة عن وزارة العدل، إضافة إلى مندوب عن المجلس الأعلى للقضاء.

ونص القرار، على أن تتولى هذه اللجنة المشكلة أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بسجن قاعدة معيتيقة الواقع تحت سيطرة قوة الردع الخاصة، والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.

يذكر أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا قد نقل في تقريره شهادة عن محتجزين سابقين في سجن قاعدة معيتيقة قالوا إنهم تعرضوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء احتجازهم بين عامي 2015 و2018، مشيرين إلى وجود فترات حبس انفرادي طويلة، ووفيات في السجن بسبب التعذيب والحرمان من الوصول إلى الرعاية الطبية.

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