غرفة العمليات المشتركة تاجوراء تقدم إستقالتها جماعيا لـ السراج

ليبيا – تقدمت غرفة العمليات المشتركة تاجوراء بإستقالة جماعية إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته التي يستخدمها فى الشؤون العسكرية كـ ” قائد أعلى للجيش الليبي ” وذلك بعد حوالي 8 أشهر عن تشكيل هذه الغرفة .

وتحصلت صحيفة المرصد على نسخة من الإستقالة التي قدمها آمر الغرفة عميد الشعاب الفيتوري باسمه وباسم بقية أعضائها إلى السراج .

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مصدر من ديوان بلدية تاجوراء قال لـ المرصد إن الغرفة كتبت خطابات الاستقالة منذ يوم 12 سبتمبر الماضي وقدمتها إلى السراج يوم أمس الإثنين بشكل رسمي بعد أن أحاطت البلدية بهذا الإجراء وخلفياته ، مؤكداً بأن البلدية تتفهم دوافع هذه الإستقالة وقد شرحتها للسراج فى إجتماعه مع عمداء البلديات الغربية مطلع الأسبوع الجاري .

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وإضافة إلى الشعاب إستقال كل من عقيد أبوبكر كرموس وعقيد صالح ميلاد بن ضوء وعقيد محمد عبدالرزاق دخيل وجميعهم من أعضاء الغرفة الواردة أسمائهم فى قرار تشكيلها من السراج .

وعن أسباب الإستقالة قال مصدر البلدية إن أسبابها تعود إلى ” إهمال السراج دور دعم الغرفة مالياً وعسكرياً للقيام بالهمام المنوطة بها منذ تشكيلها والإستعاضة عنها بمجموعات أخرى إضافة لمحاولات وضعها فى واجهة الأحداث الجارية فى محيط العاصمة وتهميش آمرها دون الأخذ فى الإعتبار الوضع الذي تمر به إضافة إلى إتهامها له بتعمد عدم بناء الجيش لحساب مجموعات بعينها ” وذلك على حد تعبيره .

وكان السراج قد شكل الغرفة بصفة القائد الأعلى بموجب القرار 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 7 فبراير من ذات العام وكلف العميد الشعاب الفيتوري آمراً لها عقب الأحداث والإشتباكات التي شهدتها المنطقة فى تلك الفترة وهجوم الكتيبة ” 33 مشاة ” بقيادة بشير خلف الله المكنى ” البقرة ” على مطار معيتيقة قبل أن يصدر رئيس الرئاسي نفسه قراراً بحل هذه الكتيبة التي كانت تتبع وزارة دفاع حكومة الوفاق .

المرصد – خاص

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