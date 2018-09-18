النفط يرتفع لـ78 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط العالمية متعافية من خسائرها المبكرة وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا الي 78.34 دولار للبرميل ليعكس خسائر سابقة في الجلسة بنسبة 0.2 بالمئة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 69.27 دولار للبرميل بعد أن سجل هبوطا قدره 20 سنتا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت صادرات إيران مع خفض عدد أكبر من العملاء، ومن بينهم الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني، الواردات قبل إعادة فرض عقوبات أمريكية في نوفمبر.

وتهدف واشنطن لوقف الصادرات الإيرانية تماما لإرغام طهران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

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