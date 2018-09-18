الشكشاك: حكومة الوفاق مقصرة في دورها الإعلامي

انتقد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك الدور الإعلامي لحكومة الوفاق في نفي الشائعات وتغطية الأزمات التي تمر بها البلاد خاصة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس.

وقال الشكشاك خلال اجتماع البلديات الغربية برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأحد، إن الإعلام المضاد نجح أكثر من إعلام الحكومة في تغطية اشتباكات جنوب طرابلس الأيام الماضية، وأن المواطن أصبح ينقل في الإشاعات من صفحات التواصل الاجتماعي.

وطالب الشكشاك أن توضح حكومة الوفاق لليبيين على الإعلام أسباب المشاكل التي تواجه البلاد مثل السيولة والدقيق وغيرها من الأزمات وتفعيل الأجهزة الامنية للدولة.

وفي سياق متصل قال الشكشاك، إن الأوضاع الأمنية في مدينة تاورغاء جيدة، مطالبا بإيفاء بعض الوزرات بالتزاماتها التي تأخرت جدا خاصة في مجالي التعليم والصحة.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي اجتمع الأحد برؤساء أكثر من خمسين مجلسا بلديا ومحليا في حوار مفتوح حول الوضع العام وتداعيات ما شهدته ضواحي العاصمة طرابلس من اشتباكات دامية.

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